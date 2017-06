CN: laser pericolosi saranno vietati

In futuro, i puntatori laser che costituiscono un pericolo considerevole per la salute saranno vietati.

È quanto prevede la nuova Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) approvata oggi dal Consiglio nazionale. Visto che tutte le divergenze sono state appianate, l'oggetto è pronto per le votazioni finali.

La nuova legge era stata chiesta dal Parlamento per tutelare meglio la salute della popolazione. Negli ultimi anni centinaia di attacchi sono stati perpetrati ai danni di piloti in Svizzera, tanto che la Rega ha deciso di munire i suoi equipaggi di occhiali speciali. Puntatori laser sono stati utilizzati anche contro conducenti di tram e persino contro insegnanti da parte di allievi.

Spesso fabbricati all'estero, questi puntatori possono essere ordinati via Internet a titolo privato o commerciale, e poi importati in Svizzera senza controllo e immatricolazione. Con la nuova legge, le autorità potranno vietare l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di tali prodotti giudicati molto pericolosi.

Oggi il Nazionale ha tacitamente deciso di seguire gli Stati nell'inserire in questa categoria anche i laser utilizzati per eliminare difetti estetici che saranno dunque vietati, ha spiegato la relatrice commissionale Marina Carobbio (PS/TI). Le strumentazioni invece potenzialmente pericolose, ma che se utilizzate in modo corretto non mettono in pericolo la salute o soltanto minimamente, potranno continuare ad essere utilizzate.

Il Consiglio federale preciserà nelle disposizioni di esecuzione gli obblighi dei gestori di solarium in materia di informazione e controllo, rafforzando in tal modo la tutela dei giovani. Multe fino a 40'000 franchi potranno essere inflitte alle persone che violano intenzionalmente tale esigenza o non hanno un certificato di competenza per utilizzare prodotti potenzialmente pericolosi.