CN: sfera privata, esame sospeso in attesa risposta CF a mozione

Prima di esprimersi la Commissione dell'economia e dei tributi del Nazionale (CET-N) vuole attendere la risposta del Consiglio federale a una sua mozione depositata stamane. Lo ha dichiarato oggi in aula il presidente della Camera del popolo Jürg Stahl (UD/ZH). Il dossier sarà ripreso durante la sessione invernale.

Il testo dell'iniziativa mira ad ancorare nella Costituzione federale il segreto bancario per le persone residenti in Svizzera. Lo scopo è di scongiurare che in futuro le autorità fiscali possano chiedere alle banche di fornire informazioni bancarie relative a un cliente anche in caso di evasione fiscale e non solo in caso di frode.

Il controprogetto, molto simile all'iniziativa, sancisce la protezione della sfera privata e famigliare, nonché della sfera privata finanziaria. La protezione di quest'ultima non è tuttavia totale.

Finora il Nazionale ha sempre confermato il sostegno all'iniziativa e al suo controprogetto. La Camera del popolo ha precisato che in caso di accettazione di entrambi i testi, va data la precedenza al controprogetto in risposta alla domanda sussidiaria.

Dal canto suo, il Consiglio degli Stati si è sempre distanziato dal Nazionale, raccomandando la bocciatura dell'iniziativa e respingendo l'idea di affiancarle una controproposta. Questa settimana ha ribadito tacitamente l'inutilità del testo in discussione e del relativo controprogetto.