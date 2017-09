CN: sì a rapida revisione della legge sul Tribunale federale

Il Tribunale federale non dovrebbe occuparsi di vicende di scarsa rilevanza ma di casi importanti e questioni giuridiche fondamentali. Lo chiede una mozione della Commissione degli affari giuridici approvata oggi dal Consiglio Nazionale. Il dossier passa agli Stati.

Il Nazionale vuole inoltre che la revisione della legge sul Tribunale federale (TF) avanzi più speditamente. La procedura di consultazione si è ormai conclusa da oltre un anno e il progetto è stato accolto perlopiù positivamente.

Il testo, adottato oggi, incarica il Consiglio federale di sottoporre in tempi brevi all'Assemblea federale un messaggio concernente la modifica della legislazione, visto che al TF si osserva un notevole aumento dei ricorsi, in particolare in materia penale.

Secondo la commissione del Nazionale, il problema di fondo risiede nella questione del cosiddetto "onere inadeguato", ovvero l'onere eccessivo in settori in cui il TF difficilmente può contribuire a migliorare la protezione giuridica. Il Consiglio federale ha quindi incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare una revisione della legge.