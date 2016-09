CN: taxi; rivedere le disposizioni riguardanti trasporto di terzi

Con l'arrivo di Uber sul mercato, l'attuale legislazione in materia di taxi e trasporti a noleggio va adeguata per non svantaggiare i tassisti tradizionali. Con 131 voti contro 55, il Nazionale ha approvato oggi una mozione in tal senso di Philippe Nantermod (PLR/VS).