CN: ultimo intervento di Didier Burkhalter in Parlamento

Il ministro degli esteri Didier Burkhalter si è presentato oggi per l'ultima volta in Parlamento. L'aula del Consiglio nazionale, dove aveva iniziato la sua carriera a Berna, gli ha tributato un omaggio salutandolo con un lungo applauso al termine del suo intervento.

Visibilmente commosso, il consigliere federale ha affermato ai parlamentari: "in fondo, vi voglio bene, ho apprezzato i vostri dibattiti e le vostre decisioni odierne". La Camera del popolo aveva appena affossato una mozione della sua Commissione delle finanze con la quale voleva che i crediti destinati alla cooperazione allo sviluppo dovessero essere decisi in funzione dello stato delle finanze federali e non più secondo l'obiettivo dello 0,5% del prodotto interno lordo (PIL).