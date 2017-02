CN: viaggi di parlamentari, occorre più trasparenza

Secondo l'autore dell'atto parlamentare, non c'è motivo di negare alla stampa, col pretesto della protezione della personalità, le informazioni sulle attività di viaggio dei membri del Parlamento che viaggiano a spese dei contribuenti. "Non si capisce cosa ci sia di così personale in un viaggio ufficiale, che avviene nell'ambito di un mandato per il Consiglio d'Europa, l'OSCE, la CPE o altre commissioni o istituzioni", sostiene Heer.

La palla passa ora nelle mani del Consiglio degli Stati, la cui commissione preparatoria si è già detta contraria all'iniziativa. "I parlamentari partecipano a questi viaggi non a titolo privato bensì su mandato di un'istituzione. Una suddivisione delle informazioni per persona non è rilevante ma favorirebbe solo un certo voyeurismo", aveva fatto notare la commissione.