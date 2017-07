Coaguli nel sangue uccidono 1 persona ogni 37 secondi

È la terza più comune malattia cardiovascolare dopo la sindrome coronarica e l'ictus e circa il 15-20% dei casi riguarda pazienti con tumore.

Questa patologia, le cui manifestazioni più comuni sono l'embolia polmonare (quella più grave) e la trombosi venosa profonda degli arti inferiori (la più frequente), ha un tasso annuale di mortalità doppio rispetto all'AIDS, al cancro al seno, alla prostata, e agli incidenti stradali combinati per anno e causa 780'000 morti in Europa e negli Usa ogni anno.

È quanto emerso al congresso Isth 2017 (The International Society on Thrombosis and Haemostasis) a Berlino, dove sono stati presentati i primi risultati di Garfield Vte, uno studio che ha coinvolto 10'874 adulti in 28 Paesi. Lo studio è iniziato nel 2014 e si concluderà nel 2020.