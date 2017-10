Collant Fogal e costumi da bagno Lahco sulla via del fallimento

I due marchi tradizionali Fogal e Lahco of Switzerland rischiano il fallimento. Le aziende hanno depositato il bilancio al tribunale distrettuale di Meilen (ZH).

In Svizzera il provvedimento colpisce 35 dipendenti attivi per lo più nella produzione a Erlenbach (ZH), informa un comunicato odierno dei fabbricanti zurighesi rispettivamente di calze e collant, da una parte, e costumi da bagno dall'altra. L'insolvenza avrà conseguenze anche all'estero per le divisioni di ogni paese.

Gli otto negozi svizzeri sono stati chiusi in mattinata. Si tratta di sei propri punti vendita e due boutique situate nei grandi magazzini Globus di Zurigo, ha riferito all'ats un portavoce.

Le difficoltà finanziarie delle due imprese tessili sono causate dal decesso inatteso del loro azionista, il tedesco Eberhard von Koerber (classe 1938), lo scorso 3 agosto. Ciò ha generato una mancanza che anche l'impegno più profondo di tutte le parti non potrebbe colmare, aggiunge la nota.

L'ex membro di direzione della BMW, poi di ABB, aveva assunto la presidenza del gruppo zurighese lo scorso anno. L'ex-azionista di minoranza di Lahco/Fogal aveva dovuto procedere ad un aumento di capitale per riprendere l'azienda, ha precisato il portavoce.

Lahco aveva acquisito Fogal nel novembre 2015 da Gaydoul Group, società zurighese di proprietà della famiglia Gaydoul, erede dei negozi Denner venduti a Migros. Gaydoul Group, che controlla anche il fabbricante di scarpe Navyboot, aveva ripreso Fogal nell'ottobre 2009.

Le origini del marchio Fogal risalgono al 1921 mentre quelle di Lahco al 1922. Quest'ultimo è stato fondato a Baden (AG) e ha iniziato a produrre costumi da bagno negli anni '30. Fogal ha invece aperto il suo primo negozio nella città sulla Limmat nel 1923: il suo fondatore Léon Fogal ottenne un grande successo commerciale con l'importazione delle prime calze in nylon nel 1939.