Colle del Sanetsch (VS): precipita piccolo aereo, tre morti

Tre persone sono morte oggi pomeriggio in un incidente che ha visto un aereo da turismo precipitare sul Colle del Sanetsch (VS), valico alpino collocato nelle Alpi bernesi.

Il velivolo, che apparteneva al club d'aviazione Seeland con sede a Bienne (BE), era partito da Sion attorno alle 13:00. Non ci sono superstiti. La polizia vallesana ha confermato lo schianto, ma non è ancora in grado di fornire dettagli sulle dinamiche.

L'addetto stampa di Skyguide Vladi Barrosa, aveva in precedenza specificato che l'aereo coinvolto è un Piper 28, che può trasportare fino a cinque persone.