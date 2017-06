Colombia: affonda traghetto turisti, almeno 6 morti e 31 dispersi

Altre 24 persone sono ferite e sono state ricoverate in ospedale. A bordo di El Almirante viaggiavano oltre 150 persone.

E' stato il presidente colombiano Juan Manuel Santos a fornire il bilancio di sei morti, correggendo la cifra di nove vittime fornite in precedenza dalle autorità locali.

Diverse imbarcazioni sono arrivate sul luogo del disastro, ha detto ancora il presidente, "speriamo che molti dispersi siano stati messi in salvo".

Al momento le cause del disastro non sono note. Le autorità regionali affermano che l'imbarcazione non era sovraffollata e che non vi è stata nessuna collisione, prima che El Almirante cominciasse ad affondare. Le persone soccorse hanno riferito che tutti i passeggeri erano riusciti a indossare i giubbotti salvagente.