Colombia: dalle armi alle urne, Farc diventa partito politico

Dopo 53 anni di lotta armata le Farc diventano un partito politico: è in corso a Bogotà un congresso costituente nel quale l'ex guerriglia colombiana sta affrontando i diversi aspetti di tale processo di transizione.

L'incontro, che si chiuderà venerdì, affronta diverse tematiche centrali del mutamento delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia, tra le quali gli orientamenti politici e il nome di quello che sarà il nuovo partito.

Nel congresso non ci sono "dogmi né settarismi" mentre le "proposte che intendiamo adottare saranno chiare e semplici", ha assicurato Rodrigo 'Timochenko' Lodrono, leader del gruppo, precisando che tra le priorità del nuovo partito ci sarà quello di allearsi con movimenti politici in sintonia con le ex Farc.

Lodrono ha comunque puntualizzato che il nuovo partito continuerà ad essere "rivoluzionario" e non intende mettere da parte "le bandiere bolivariane". Al congresso partecipano circa mille ex guerriglieri, alcuni politici della sinistra e invitati stranieri. In occasione della chiusura dell'incontro è previsto un concerto nel centro di Bogotà.