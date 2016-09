Comico spettina Donald Trump, video diventa virale

I capelli del candidato repubblicano sono stati argomento di dibattito sin dalla sua discesa in campo. Qualche mese fa durante un comizio Trump ha persino lasciato che una sua sostenitrice gli tirasse i capelli per dimostrare che fossero i suoi e non un parrucchino.

La notte scorsa una nuova 'prova di autenticità'. Fallon, che in questi mesi nel suo show ha più volte imitato magistralmente Trump, ha chiesto al milionario se potesse "fare con lui qualcosa di poco presidenziale" e poi: "posso spettinarti?". Trump esita per qualche secondo e poi accetta scusandosi però con i suoi sostenitori del New Hampshire che lo aspettavano per un comizio. "Spero che capiscano". Il video di poco più di un minuto è diventato virale sui social network e i siti di tutto il mondo.