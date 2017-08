Commercio al dettaglio: la ripresa si fa attendere secondo Bakbasel

La ripresa si fa attendere nel commercio al dettaglio, stando all'istituto di ricerche economiche Bakbasel. Anche nella prima parte di quest'anno non è stato ancora possibile bloccare la tendenza negativa avviata con lo shock del rafforzamento del franco nel 2015.

Per l'insieme del 2017 è attesa una contrazione delle vendite dello 0,9%.

Si tratterà così del terzo anno consecutivo in calo, sottolinea Bakbasel in un comunicato odierno. Il fondo sarà però toccato: dall'anno prossimo gli specialisti basilesi si aspettano che il settore tornerà in espansione, con una progressione dello 0,6%.

A livello di prezzi la normalizzazione è già visibile: nel primo semestre la contrazione è stata debole e per l'insieme dell'anno Bakbasel scommette su un -0,3%, che scenderà a -0,1% nel 2018. In particolare nel comparto dei vestiti il mercato appare a una svolta: nel 2017 i prezzi dovrebbero salire dell'1,5%, ma i commercianti dovranno fare i conti con l'agguerrita concorrenza online.

È invece ancora troppo presto per valutare l'impatto che l'attuale rafforzamento dell'euro rispetto al franco avrà sul turismo degli acquisti. Le differenze di prezzo con i vicini paesi stranieri sono tuttora considerevoli, osserva Bakbasel. Il miglioramento congiunturale generale dell'economia elvetica nei prossimi mesi dovrebbe comunque fornire nuovi impulsi anche per il commercio al dettaglio.