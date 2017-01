Como: droga verso la Svizzera, due arresti

Due arresti per droga a Como. Nella notte del 2 gennaio la Guardia di finanza ha arrestato un corriere, D.M. di 31 anni residente a Lipomo, e uno staffettista, S.S. di 49 anni residente a Beregazzo con Figliaro, diretti in Svizzera per consegnare marijuana e cocaina.