Como: tenta di passare confine con 145mila euro

Ha tentato di oltrepassare il confine tra la Svizzera e l'Italia con 145mila euro in contanti nascosti in auto, ma i finanzieri di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, lo hanno scoperto e sanzionato.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri al valico turistico di Como-Brogeda, a un imprenditore trentacinquenne di origini bosniache residente in Svizzera. L’uomo, in compagnia di una connazionale, era alla guida di una Mercedes con targa svizzera quando è arrivato al varco doganale per entrare in territorio italiano.

Alle fiamme gialle ha assicurato di non avere nulla da dichiarare, ma il suo nervosismo ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare un controllo. Nell'auto, in due buste sottovuoto sistemate all'interno di un bagaglio, sono stati trovati 144mila euro e 1.030 franchi svizzeri in banconote di grosso taglio.

Il 50% del denaro trasportato eccedente la soglia ammessa per legge, pari a 67.500 euro, è stato quindi posto sotto sequestro in attesa che venga definita la sanzione da applicare al trasgressore, oggi variabile dal 30 al 50% della somma trasportata illecitamente.