Compagnie Financière Tradition: utile in calo

Compagnie Financière Tradition (CFT) ha registrato nel primo semestre un utile netto di 27,4 milioni di franchi, in calo del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. A tassi di cambio costanti, risulta una flessione del 4,6%.

Sul risultato hanno pesato gli effetti di cambio negativi, ha indicato oggi la società losannese specializzata nell'intermediazione finanziaria.

CFT aveva già pubblicato in luglio il dato semestrale concernente il giro d'affari: ne risultava un calo del 3% a 411,4 milioni di franchi rispetto allo stesso periodo del 2016. Il gruppo imputava la contrazione alla debolezza della sterlina inglese in seguito al voto sulla Brexit.

Per la seconda parte dell'anno, CFT intende procedere ad acquisizioni. Non vengono invece fornite previsioni per l'insieme dell'esercizio.