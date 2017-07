Conclusa operazione Parigi, sospetto si consegna

L'uomo, circa 35 anni, sospetto schedato "S" (a rischio di radicalizzazione), si è consegnato agli agenti aprendo la porta della casetta in cui era stato individuato. Non ha opposto alcuna resistenza e non è stata necessaria l'entrata in azione degli uomini del RAID, i reparti speciali.

L'operazione, che ha provocato molta apprensione negli abitanti del quartiere, è durata in tutto 20 minuti.