Confine italo-svizzero: A9 Lainate-Como-Chiasso chiusa per lavori

Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per quattro notti consecutive con orario 22:00-05:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera, per lavori di pavimentazione.