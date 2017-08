Consigliere nazionale UDC denunciato per razzismo

Il consigliere nazionale dell'UDC e consigliere comunale di Berna, Erich Hess, è stato denunciato per violazione della norma antirazzismo per aver utilizzato il termine "negri" durante un dibattito al parlamento cittadino.

I Giovani Verdi hanno sporto denuncia stamani, ha annunciato 20 Minuten. Intendono fare di questo caso un simbolo della lotta contro il razzismo, stando a un messaggio pubblicato su Twitter.

Contattato dall'ats, Erich Hess ha precisato oggi di non ritenere offensivo o razzista il termine "negro" : proviene dallo spagnolo e significa "nero", ha detto. In Svizzera il termine (in tedesco Neger) è utilizzato nel linguaggio quotidiano e non è offensivo, secondo il politico democentrista, che precisa di essersi chiesto se avesse il diritto di utilizzare questa parola prima di pronunciare il suo intervento.