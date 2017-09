Consiglio federale: Rocco Cattaneo subentrerà a Cassis al Nazionale

Rocco Cattaneo subentrerà a Ignazio Cassis in Consiglio nazionale. Ai microfoni della RSI l'ex presidente del Partito liberale-radicale ticinese ha dichiarato che sedere in Consiglio nazionale è per lui "un grande onore, una grande responsabilità e una grande gioia".