Consumi: indicatore UBS sale in novembre grazie a turismo e auto

Il clima dei consumi è migliorato in Svizzera in novembre: il relativo indice di UBS è salito a 1,43 punti, contro 1,39 punti di ottobre (dato rivisto). Il 2017 dovrebbe avere un inizio solido, ma sull'insieme dell'anno la dinamica sarà contenuta.

Stando agli economisti di UBS la progressione registrata nel mese scorso è riconducibile principalmente al turismo nazionale: i residente hanno garantito una chiusura positiva della stagione estiva, con in ottobre un aumento dei pernottamenti in albergo del 4,9% su base annua.

Oltre al turismo nazionale anche il mercato automobilistico si è rivelato ultimamente prospero. L'incremento delle nuove immatricolazioni di auto dello 0,4% ha regalato un novembre d'oro ai concessionari d'auto, si legge nel comunicato di UBS.

L'attuale valore dell'indicatore di 1,43 punti rientra nella media di lungo periodo, indizio di una crescita solida per i mesi a venire. Per l'intero prossimo anno, tuttavia, il consumo privato dovrebbe registrare una progressione più contenuta. La situazione sul mercato del lavoro dovrebbe stabilizzarsi, ma si prevede tuttavia che prevalgano i fattori di freno. Gli effetti del crollo del petrolio di inizio anno e le ripercussioni dello shock legato ai tassi di cambio dell'anno precedente si esauriranno facendo risultare di nuovo positiva l'inflazione, per la prima volta dal 2011. La conseguente perdita del potere d'acquisto e le sfide strutturali poste dal commercio al dettaglio dovrebbero ostacolare uno sviluppo dinamico del consumo privato nel corso del prossimo anno.

Con un anticipo da uno a tre mesi rispetto alle cifre ufficiali, l'indicatore UBS dà un'idea dell'andamento dei consumi privati elvetici, che con oltre il 50% rappresentano la componente più significativa del prodotto interno lordo svizzero. Viene calcolato in base a sei variabili: vendite di nuove autovetture, andamento delle vendite nel commercio al dettaglio, numero di pernottamenti in albergo da parte di residenti in Svizzera, indice della fiducia dei consumatori, andamento occupazionale e fatturato delle carte di credito generato tramite UBS nei punti vendita nazionali.