Contatti israelo-sauditi per legami commerciali

Israele e Arabia Saudita stanno discretamente discutendo la possibilita' di allacciare relazioni economiche: la notizia, pubblicata oggi dal quotidiano londinese Times, ha avuto immediato risalto in Israele, ma finora non ha alcuna conferma ufficiale.

Secondo il giornale, in questa fase si parla della possibilita' che a voli della compagnia aerea El Al sia consentito di attraversare lo spazio aereo saudita e che compagnie commerciali israeliane possano aprire uffici nel Golfo Persico.

Nei giorni scorsi il quotidiano israeliano aveva da parte sua riferito di un progetto - ancora in fase di studio - per il trasporto di pellegrini palestinesi diretti alla Mecca con voli commerciali che decollino da Tel Aviv, facciano una breve sosta ad Amman per poi atterrare in Arabia Saudita. Anche questa notizia non ha trovato finora conferma.