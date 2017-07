Continua calo Spd, 17 punti distante da Unione

Sul sondaggio, che si è concluso venerdì scorso, non ha inciso il G20. Mentre i dati arrivano dopo l'approvazione in parlamento della completa parificazione del matrimonio gay, che evidentemente non ha aiutato l'SPD. La sinistra della Linke resta il terzo partito con il 9% delle preferenze, mentre Verdi e Liberali sono all'8%.

Sale di un punto il partito populista Afd, che pure raggiunge l'8%. Ma il rilevamento riporta anche un 22%, fra indecisi e non votanti. Stabile lo scarto nelle preferenze personali sui candidati cancellieri: oggi, il 51% voterebbe per Angela Merkel e il 22 per Martin Schulz.