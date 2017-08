Cook attacca Trump e dona 2 milioni a gruppi anti-razzismo

Il Ceo di Apple, Tim Cook, ha espresso in un memo ai dipendenti il suo disaccordo con il presidente Donald Trump per i commenti sulle violenze a Charlottesville.

Si è anche impegnato a donare un milione di dollari ciascuno al Southern Poverty Law Center e all'Anti-Defamation League, due gruppi anti-razzismo.

"Non sono d'accordo con il presidente e con gli altri che credono esista un'equivalenza morale tra suprematisti bianchi, nazisti e coloro che vi si oppongono sostenendo i diritti umani", afferma Cook.

A suo parere, ciò che è avvenuto a Charlottesville "non ha posto nel nostro Paese, l'odio è un cancro e se lasciato agire indisturbato distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino".

"A prescindere dai vostri punti di vista politici - conclude Cook - dobbiamo essere uniti su un punto, che siamo tutti uguali. Come azienda, attraverso le nostre azioni, i nostri prodotti e la nostra voce, lavoreremo sempre per garantire che tutti siano trattati in modo equo e rispettoso".