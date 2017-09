Corea del Nord, anche la Svizzera condanna test nucleare

Anche la Svizzera prende posizione in modo critico riguardo agli ultimi sviluppi nella penisola coreana: il Dipartimento federale degli affari esteri ha espresso condanna.

"La Svizzera condanna il nuovo test nucleare che la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) ha annunciato di aver effettuato il 3 settembre 2017. Questo test viola le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituisce un pericolo per la pace e la sicurezza nella regione e si oppone agli sforzi della comunità internazionale nel settore della non proliferazione delle armi nucleari", scrive il DFAE in una presa di posizione inviata all'ats.

Berna "è convinta che una soluzione ai problemi nucleari e di sicurezza nella penisola coreana può essere trovata solo attraverso un processo negoziato e diplomatico. È anche pronta a rispondere a qualsiasi richiesta che possa contribuire agli sforzi per promuovere la stabilità e di pace nella penisola coreana".