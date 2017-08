Corea del Nord minaccia il mondo, Onu condanna

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ''condanna fortemente'' il lancio del missile da parte della Nord Corea e chiede che tutti gli Stati membri ''attuino pienamente, in modo rigoroso e veloce'' le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite.

Tuttavia, non si minacciano nuove misure punitive. Nella dichiarazione del Consiglio si chiede al regime di Kim Jong Un di abbandonare tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile, irreversibile, e di non condurre ulteriori test, oltre a rispettare le risoluzioni Onu.

La dichiarazione, adottata all'unanimità, condanna Pyongyang "per le sue azioni oltraggiose e le minacce contro un altro Stato membro dell'Onu, chiedendo che tali atti cessino immediatamente".