Corea del Nord: Seul, lanciati 'vari missili' corto raggio

Secondo lo stato maggiore interforze della Corea del Sud, Pyongyang ha lanciato "diversi missili", tutti a corto raggio, in direzione nord-est, che sono caduti in mare dopo circa 250 km, fra il Giappone e la Penisola coreana.

I militari di Seul sono citati in un tweet dall'agenzia Yonhap. L'intelligence militare sudcoreana sta ora esaminando le tracce radar e altre informazioni. Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, scrive Yonhap, è stato informato.

I militari americani sostengono dal canto loro che i missili lanciati nell'arco di 30 minuti fossero tre. "Il primo e il terzo non sono riusciti a volare a lungo. Il secondo missile lanciato sarebbe invece esploso quasi subito", ha dichiarato - citato dalla Bbc - Dave Benham, comandante dello Us Pacific Command, secondo il quale non c'è stata la minima minaccia a Guam o al territorio degli Usa.

I vari missili, secondo il ministero della Difesa sudcoreano, sono stati lanciato a partire dalle 6:49 locali (le 23:49 di ieri in Svizzera) dalla provincia nordcoreana di Gangwon. "I militari mantengono un'attenta sorveglianza sulla Corea del Nord nel caso di ulteriori provocazioni", fa sapere Seul.

Il test non ha minacciato la sicurezza nazionale del Giappone, ha detto il capo di Gabinetto di Tokyo Yoshihide Suga, a colloquio con la stampa. Suga ha riferito di essere stato informato che i missili balistici non hanno raggiunto le acque territoriali del Giappone o la zona economica esclusiva (Zee).

Il premier Shinzo Abe - ha aggiunto Suga - ha chiesto alle forze di autodifesa di rimanere in stato di allerta. Secondo alcuni membri dell'esecutivo nipponico la Corea del Nord potrebbe compiere nuovi tentativi intimidatori come segno di protesta alle esercitazioni militari congiunte attualmente in corso tra Stati Uniti e Corea del Sud. Gli analisti avevano anticipato una eventuale dimostrazione del regime in coincidenza con l'anniversario del 'Songun', la politica del 'prima i militari'. Nello stesso periodo dell'anno scorso, il 24 agosto, la Corea del Nord aveva lanciato un missile balistico da un sottomarino e successivamente messo a punto il quinto test nucleare.