Corea del Nord, Svizzera pronta a mediare

La Svizzera è pronta ad assumere un ruolo di mediatore nella crisi nordcoreana, accogliendo per esempio discussioni a livello ministeriale. Lo ha detto la presidente della Confederazione Doris Leuthard.

"Siamo pronti a proporre i nostri servizi quali mediatori", ha affermato Leuthard in una conferenza stampa. "È ora di sedersi intorno a un tavolo".

La ministra dei trasporti e dell'ambiente ha ricordato che osservatori militari svizzeri sono stati schierati sulla linea di demarcazione fra le due Coree e che la Confederazione ha - insieme alla Svezia - una lunga storia di diplomazia neutrale e discreta.

"Credo che nelle prossime settimane parecchie cose dipenderanno dall'influsso di Stati Uniti e Cina in questa crisi", ha proseguito la presidente della Confederazione, che ha messo in guardia da reazioni sproporzionate.

Per Leuthard le sanzioni non sono riuscite a convincere Pyongyang - che vede al potere Kim Jong-un, con trascorsi di studio in Svizzera - ad abbandonare il suo programma, nonostante le sofferenze causate alla popolazione.

"Penso che il nostro compito sia di cercare quali possibilità vi siano, poiché Twitter non sarà una strumento adeguato. Occorrerà agire in modo discreto", ha concluso.