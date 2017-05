Corea del Sud è il paese in cui si usano più app

Corea del Sud, Brasile e Messico sono i paesi in cui si fa più utilizzo di applicazioni nel mondo. L'India cresce molto.

È la curiosa statistica fornita dalla società di rilevazione AppAnnie, la stessa che ha condotto uno studio su quante applicazioni si usano al mese e al giorno, che sono rispettivamente 9 e 30.

La società ha preso in riferimento i mercati mondiali, dove si registra una flessione nell'uso delle app da parte del Giappone, scalzato al quarto posto rispetto alle rilevazioni del 2015. E cresce molto l'India, paese dove non a caso stanno investendo tutti i big della tecnologia, in primis Apple.

Riguardo la routine quotidiana, aumenta il tempo trascorso su ogni singola applicazione: negli Stati Uniti, sottolinea App Annie, gli utenti spendono in media oltre 2 ore e 15 minuti ogni giorno, mentre in Corea del Sud, Brasile, Messico e Giappone si arriva circa 3 ore al giorno.