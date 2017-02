Corea Nord: 300'000 disoccupati per stop Cina import carbone

Sono le stime fornite dall'intelligence di Seul nel corso di un'audizione parlamentare: la mossa di Pechino comporterà il taglio del 23%, o 78 milioni di dollari, della provvista di valuta estera del regime.

Sempre sotto il profilo dell'economia, l'agenzia Nis ha fornito ulteriori aggiornamenti come quello sui mercati quantificati in 439 presenti in maniera ramificata nel Nord, con una diffusione tale da richiamare quelle registrate in Ungheria e Polonia poco prima del crollo del regime e del passaggio all'economia di mercato.