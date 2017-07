Corea Nord: annuncia il lancio del primo missile intercontinentale

In precedenza il regime della Corea del Nord aveva annunciato che avrebbe fatto un importante annuncio alle 15 locali (8:30 in Svizzera), in seguito al lancio del missile balistico di questa mattina. E' piuttosto inusuale per il regime di Pyongyang anticipare un'informazione lo stesso giorno di un test missilistico.

Il missile è stato lanciato dalle coste occidentali della Corea del Nord e avrebbe raggiunto acque giapponesi, e in particolare un'area che Tokyo rivendica quale zona economica esclusiva. Non si hanno notizie di danni a persone o cose.

"Il lancio odierno del missile mostra chiaramente come la minaccia di Pyongyang diventi sempre più pericolosa". Lo ha detto il premier giapponese Shinzo Abe in un incontro con la stampa, dopo l'ultimo test missilistico condotto dalla Corea del Nord.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato l'ennesimo lancio con alcuni tweet, augurandosi, fra l'altro, che la Cina, tra i principali alleati di Pyongyang, "prema con decisione sulla Corea del Nord e faccia finire questo nonsenso una volta per tutte".

Il comando centrale della difesa a Seul ha reso noto che il missile ha volato per 930 chilometri dalla base di Banghyun, nella provincia a nord di Pyongyang, e che ulteriori dettagli, come altitudine e velocità, sono in fase di verifica.