Corea Nord: apre fiera internazionale malgrado sanzioni Onu

Durante l'iniziativa, che si chiuderà giovedì, il Nord punterà ad accelerare la crescita dell'interscambio internazionale avendo chiamato rappresentanti del mondo del business da Paesi quali Cina, Cuba, Indonesia, Siria, Taiwan e Vietnam.

La fiera, che espone macchinari elettrici, per l'alimentare e la salute, creerà opportunità per lo sviluppo amichevole delle nostre relazioni esterne", ha affermato O Ryong-chol, vice ministro del Commercio estero nella cerimonia di apertura in cui ha aggiunto che il Paese, unito intorno alla leadership di Kim Jong-un, sta accelerando la produzione di produzione innovativa non curante della sanzioni economiche sollecitate dagli Usa e dalle altre "forze ostili", riporta l'agenzia nipponica Kyodo.

Le sanzioni mettono al bando il 90% dell'export noto di Pyongyang, tra carbone e tessile, e una robusta stretta all'import di energia.