Corea Nord: Casa Bianca esplora opzioni ma non le annuncerà

Sulla Corea del Nord la Casa Bianca sta esplorando le possibili opzioni, ma "non renderà mai noto qualsiasi prossimo passo". Lo ha dichiarato la portavoce del presidente Trum Sara Sanders.

In precedenza, all'Onu, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Corea del Nord, la Cina ha ribadito la proposta di una moratoria portata avanti con la Russia per far ripartire il negoziato.

Pyongyang dovrebbe fermare i piani missilistici e nucleari, a fronte dello stop di Washington e Seul alle esercitazioni militari. "L'azione militare non è un'opzione", ha detto l'ambasciatore di Pechino.

Secondo l'ambasciatore di Mosca, Vladimir Safronkov, "le sanzioni non risolveranno la crisi nordcoreana e non possono essere la soluzione".

L'ambasciatrice Usa Nikki Haley, invece, ha risposto che "se la Russia non vuole sostenere misure più severe contro Pyongyang deve mettere il veto alla bozza di risoluzione" che presenterà nei prossimi giorni. Ma in questo caso, gli Stati Uniti "andranno per la loro strada".