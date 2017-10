Corea Nord: direttore Aiea seriamente preoccupato

Lo ha detto oggi a Roma il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Yukiya Amano, nel corso della XX conferenza Amaldi sulla 'International Cooperation for Enhancing Nuclear Safety, Security, Safeguards and Non-Proliferation' in corso all'Accademia dei Lincei.

A proposito dell'Iran Yukiya Amano ha detto "Posso dichiarare che gli impegni relativi al nucleare presi dall'Iran sotto il Jcpoa (il Piano d'azione congiunto globale, ndr) vengono rispettati".