Corea Nord: donna assalto Kim colpita da gas nervino

Una delle due donne che attaccarono Kim Jong-nam all'aeroporto di Kuala Lumpur ha mostrato sintomi di malessere, come vomito ripetuto, per il contatto con l''agente Vx', il gas nervino usato per uccidere il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un.