Corea Nord: Obama, non accetteremo sia Stato nucleare

Lo afferma il presidente statunitense Barack Obama, sottolineando che gli Usa ''non accettano e non accetteranno mai la Corea del Nord come Stato nucleare''.

Obama non esclude nuove sanzioni per dimostrare a Pyongyang che ci ''sono conseguenze per le sue azioni illegali e pericolose''.