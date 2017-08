Corea Nord: prossime mosse legate a comportamento Usa

Lo riporta l'agenzia Kcna confermando che il vettore usato è un Hawsong-12, lo stesso di un ipotetico attacco al territorio americano di Guam. Kim ha espresso soddisfazione per la ''piena riuscita'' del test, mentre il Nord continuerà a osservare ''il comportamento degli Usa'' prima di prendere decisioni sulle azioni future.

Kim ha invitato a scegliere altri target per i test balistici nel Pacifico chiarendo che il lancio di ieri è stato ''il primo passo delle operazioni militari dell' Esercito popolare di Corea nel Pacifico e un significativo preludio per il contenimento di Guam'', oltre che una risposta alle manovre militari congiunte in corso tra Seul e Washington.

''E' necessario spingere positivamente in avanti il lavoro in modo da mettere le nostre forze strategiche su basi moderne effettuando più test balistici con il Pacifico come target per il futuro'', ha detto il leader, nel resoconto della Kcna.

Guam, distante poco più di 3.000 chilometri da Pyongyang, è la sede di strategiche e importanti basi navali e aeree americane, pronte a supportare azioni Usa nella penisola coreana in caso di di emergenze.

Il presidente Donald Trump ha messo in guardia ieri che ''tutte le opzioni sono sul tavolo'', incluse quelle militari, in risposta all'ultima intemperanza nordcoreana.