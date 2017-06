Corea Nord: satelliti spia Usa, nuove attività sito nucleare

I satelliti spia americani hanno rilevato nuove attività, per la prima volta in diverse settimane, nel sito della Corea del Nord dove vengono condotti i test nucleari.

A riportarlo è la Cnn, citando due alti funzionari Usa. L'attività sembra coinvolgere alcune modifiche intorno ad una delle entrate del tunnel in un'area per le prove sotterranee. Secondo le fonti tuttavia non è ancora chiaro se questo indica che sia imminente un sesto test nucleare.

Intanto, l'amministrazione di Donald Trump ha recentemente aggiornato le opzioni militari per la Corea del Nord, che saranno presentate a breve al presidente. Poi il commander in chief dovrà decidere se e come agire in caso venga condotto il sesto test nucleare.