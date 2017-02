Corea Nord: think tank USA, attività a sito test nucleari

Le immagini satellitari del sito dei test nucleari di Punggye-ri, in Corea del Nord, mostrano una attività continua in corso, tra manutenzione e preparazione, che potrebbe essere il segnale di un prossimo e nuovo test nucleare.

Lo rileva il think tank Usa 38 North, in base all'esame delle foto dei satelliti commerciali al 18 febbraio. Al momento, le operazioni sembrano a "bassa intensità" in molti punti del sito.

In particolare, "il movimento di forniture ed equipaggiamenti, nonché le modifiche ad alcuni cumuli di materiale inerte al portale nord fanno ipotizzare il lavoro continuo all'interno dei tunnel dei test. Queste attività - si legge sul sito di 38 North - suggeriscono che preparativi e manutenzione di questo portale per un nuovo test nucleare. La Corea del Nord potrebbe procedere in tempo brevi a una detonazione, ma resta incerto quando possa questo avvenire".