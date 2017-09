Corea Nord: Trump per addio a accordo libero scambio con Seul

Il presidente americano Donald Trump vuole ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di libero scambio con la Corea del Sud. Una mossa che rischia di creare tensioni economiche in un momento in cui i due paesi si trovano ad affrontare la minaccia della Corea del Nord.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali alcuni dei consiglieri del presidente stanno cercando di convincerlo a non procedere perché il rischio è quello di isolare Seul proprio mentre la minaccia di Pyongyang cresce. A far pressione su Trump per abbandonare l'iniziativa sono il consigliere alla sicurezza nazionale H.R. McMaster, il segretario alla Difesa Jim Mattis, e il consigliere economico Gary Cohn.