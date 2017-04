Corea nord: Trump, non anticipo mosse, è partita scacchi

"Una partita a scacchi" nella quale non si devono anticipare le mosse: così il presidente degli Usa Donald Trump ha definito la crisi nordcoreana in una intervista alla Cbs.

''Non dobbiamo annunciare tutte le nostre mosse. È una partita a scacchi. Non voglio che la gente sappia qual è il mio pensiero", ha detto, sostenendo che non possiamo consentire a Pyongyang di migliorare il suo sistema missilistico. Il tycoon ha definito il leader nordcoreano Kim Jong-Un "un tipo molto sveglio" per la sua capacità di mantenere il potere dopo averlo ereditato in giovane età.