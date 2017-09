Corea Nord: "Trump vecchio psicopatico, stop ostilità"

Altrimenti il regime nordcoreano minaccia di trasformare l'America in "un mare di fiamme", fatta da un portavoce del Korea Asia-Pacific Peace Committee (competente di relazioni esterne e propaganda di Pyongyang) che ha condannato Trump per "l'ordine esecutivo sulle sanzioni contro la Corea del Nord", in risposta al test nucleare del 3 settembre.

"Il comportamento più sconsiderato di Trump ignorante di se stesso e del rivale renderà solo più forte il desiderio di rappresaglia dell'esercito e della gente nordcoreani contro gli Stati Uniti", si legge ancora nel comunicato del portavoce del Comitato rilanciato dall'agenzia nordcoreana KCNA.

"Farà accelerare il giorno del giudizio degli Usa e Trump dovrebbe tenerlo a mente. Ancora una volta avvertiamo il vecchio psicopatico americano contro la sua isteria. Il suo brandire il club 'delle sanzioni' e il flettere i muscoli contro le forze rivoluzionarie nordcoreane è solo un atto suicida per sollecitare un disastro nucleare che ridurrà l'America in un mare di fiamme", ha aggiunto.