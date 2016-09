Corea Nord: Usa devono riconoscerci come Stato nucleare

In un comunicato del ministero degli esteri di Pyongyang si afferma che "(il presidente degli Usa Barack) Obama sta cercando in tutti i modi di negare la posizione della Corea del Nord come legittimo Paese dotato di armi nucleari, ma è una pazzia come cercare di oscurare il sole con una palma".