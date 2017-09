Corea Nord-Usa: Lavrov, minacce inaccettabili

Le "teste calde si devono calmare", ha aggiunto, definendo l'approccio alla crisi nordcoreana "una lotta all'asilo tra bambini".

Lavrov ha poi precisato di "non avere nuove proposte" per risolvere la crisi nordcoreana. "Pensiamo che il potenziale della road map elaborata da Russia e Cina non sia terminato - ha sottolineato - e non vediamo nessuna ragione perché i partner, inclusi gli Usa, non possano lavorare in questo ambito".

Il piano russo-cinese prevede che Pyongyang ponga fine ai test missilistici e nucleari e gli Usa in cambio terminino le esercitazioni militari con la Corea del Sud.