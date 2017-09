Corea Nord: voto Onu, Usa alleggeriscono bozza nuove sanzioni

Gli Stati Uniti ammorbidiscono la bozza di risoluzione sulla Corea del Nord da presentare al Consiglio di Sicurezza dell'Onu per cercare di ottenere l'appoggio di Russia e Cina.

Secondo fonti diplomatiche, dalla bozza sarebbero stati omessi l'embargo petrolifero e il congelamento degli averi del leader nord coreano Kim Jong Un. In particolare, la nuova bozza mantiene il divieto di esportazioni tessili, ma abbandona l'embargo petrolifero preferendo l'imposizione di quote. Il voto è in programma oggi.