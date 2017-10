Corker: Trump avventato, rischia incitare guerra

Ne è convinto il senatore repubblicano Bon Corker, protagonista nelle scorse ore di una acceso scontro via Twitter con Trump, stando ad una intervista al New York Times, in cui dice di essere preoccupato in quanto il presidente "si comporta come se stesse facendo The Apprentice o qualcosa del genere".

"Dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore la nostra nazione", ha detto. Ha quindi aggiunto che Trump pone un tale rischio da indurre figure senior dell'amministrazione a proteggerlo dal suo stesso istinto: "So per certo che ogni giorno alla Casa Bianca si presenta una situazione per cui si tenta di contenerlo", ha sottolineato ancora Corker.