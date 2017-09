Corso di soccorritore per allievi conducenti è superato

Il corso di soccorritore per allievi conducenti è superato. È quanto ritiene L'Associazione dei servizi cantonali della circolazione (asa).

La diminuzione del numero di incidenti e la possibilità, grazie ai telefonini, di avere rapidamente aiuto professionale sul posto lo rendono superfluo.

Decubito laterale o respirazione bocca a bocca: in Svizzera diverse generazioni hanno dovuto imparare queste manovre per ottenere la patente. E anche oggi, chi vuole ottenere la licenza di condurre deve obbligatoriamente frequentare un corso di soccorritore.

Ciò non è più adatto, ha affermato oggi il responsabile dell'asa Sven Britschgi alla trasmissione radiofonica "Heute Morgen" della SRF. "Il rischio di incidente o di emergenza medica è attualmente molto più elevato negli incontri di associazioni, nello sport e nella vita privata rispetto alla strada", ha aggiunto. L'asa ritiene che la formazione per la licenza di condurre debba concentrarsi sull'essenziale, la guida.

"Non siamo contro il corso di soccorritore", ha riferito Britschgi all'ats, aa l'asa intente alleggerire più possibile i nuovi conducenti e questa formazione non ha nulla a che fare con l'effettiva competenza di guida. Per questo motivo, propone di abolire la parte pratica del primo soccorso e di integrarla all'esame teorico. Le conoscenze della catena del salvataggio ad esempio potrebbero essere facilmente verificate nel test, ha spiegato Britschgi.

L'associazione ha reso noto queste proposte nell'ambito della procedura di consultazione in corso fino al 26 ottobre riguardante la revisione delle prescrizioni per la licenza di condurre. Sarà il Consiglio federale a decidere un'eventuale abolizione dell'obbligatorietà di frequenza del corso.

Di altro parere è l'Ufficio prevenzione infortuni (upi). Proprio la parte pratica è importante, ha affermato il portavoce dell'upi Marc nella trasmissione radio. "È dimostrato che gli esercizi pratici aiutino meglio a ricordare". Ogni vittima della circolazione stradale è una vittima di troppo. "Per questo motivo è positivo che gli automobilisti sappiano come comportarsi".

In Svizzera viaggiare su strada è davvero sempre più sicuro, come indicano i dati pubblicati lo scorso agosto dall'Ufficio federale di statistica (UST). L'apice è stato toccato nel 1971 quando furono registrati quasi 1800 decessi, benché all'epoca circolassero molte meno automobili di oggi. Nel 2016, 216 persone sono morte in sinistri stradali, cui si aggiungono 3785 feriti gravi e 17 607 feriti lievi.