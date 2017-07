Corte Strasburgo, Belgio con divieto niqab non viola diritti

La legislazione belga che vieta alle donne di indossare veli che coprono il viso come il niqab non violano il diritto al rispetto della vita privata e alla libertà di pensiero, coscienza e religione delle donne, e non sono un atto discriminatorio.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani, in base ai ricorsi di tre donne di religione musulmana contro le leggi municipali e nazionali introdotte nel 2008 e 2011.

La Corte di Strasburgo, ricalcando in sostanza quanto già stabilito per la legge francese nel 2014, considera che il divieto di indossare per esempio il niqab in luoghi pubblici è giustificabile perché la legge mira a garantire le condizioni del vivere assieme. I giudici sostengono inoltre che gli Stati, in questo caso il Belgio, sono in una posizione migliore di quella della corte di Strasburgo per giudicare "le necessità locali e nazionali e il contesto".

Adottando le leggi che vietano di indossare i veli che nascondono in parte o totalmente il viso in luoghi pubblici lo Stato belga, affermano i giudici, ha voluto rispondere a una pratica che considera incompatibile nella sua società con la comunicazione interpersonale e più in generale la costruzione di relazioni umane, indispensabili per la vita collettiva.