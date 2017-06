Costi salute aumenteranno ancora, oltre 10'000 franchi nel 2018

Un fattore importante nell'ambito di questa evoluzione è rappresentato dalla crescita economica, spiega il KOF in un comunicato odierno. Più numerose sono le persone che hanno un salario, maggiore è anche la cerchia di chi può spendere per la sua salute. Nell'ultimo anno il quadro congiunturale è stato caratterizzato da una ripresa e l'economia elvetica si è moderatamente espansa. Importanti sono anche i fattori demografici: la quota degli anziani è nuovamente progredita nel 2016.

La revisione del prezzo dei medicinali - sono previsti risparmi per 240 milioni nei prossimi tre anni - potrà avere un effetto solo debolmente attenuante. Le misure prese dal Consiglio federale relative alle tariffe dei costi ambulatoriali dovrebbero comportare minori esborsi per 700 milioni a partire dal 2018.

Gli ultimi dati ufficiali dell'Ufficio federale di statistica (UST) concernono il 2015: i costi della salute ammontavano allora a 77,8 miliardi (+4,3%). Per il 2016 gli esperti del Politecnico stimano che la cifra abbia raggiunto 80,8 miliardi di franchi, 9601 per persona e il 3,8% in più dei dodici mesi precedenti. Quest'anno si arriverà a 84,1 miliardi (9898 franchi a testa) e nel 2018 a 87,4 miliardi (10'189 franchi).