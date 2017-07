Cremlino: accuse su incontro Trump-legale come soap opera

Lo ha detto il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov. "Non dovrebbero trascinarci in queste serie - ha aggiunto Peskov -. Non vi partecipiamo e non vi recitiamo nessuna parte".

Per quanto riguarda i presunti rapporti tra Veselnitskaya e il governo russo, il portavoce del Cremlino ha dichiarato che "un legale rappresenta lo Stato russo solo se partecipa a un processo e parla a nome della Russia come accusatore o difensore. Non è questo il caso", ha concluso Peskov.